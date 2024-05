Toujours en quête d’excellence, La Cigale Tabarka Hôtel – Thalasso & Spa -Golf, fleuron de l’hôtellerie de luxe en Tunisie, a été honoré d’avoir reçu récemment la prestigieuse distinction dans la catégorie ‘ Tunisia’s Best MICE Hotel 2023 ‘.

Après avoir été désigné comme l’hôtel disposant du meilleur centre de thalassothérapie parmi 226 centres, partout dans le monde, par la multinationale britannique Cristal International Standards (1) en décrochant en 2022 le titre Spa Check Global Award, La Cigale Tabarka Hotel – Thalasso & Spa -Golf a également été reconnu par l’agence internationale World Media and Events, détentrice de la marque World Travel Awards (2) en tant que meilleur hôtel MICE en Tunisie pour l’année 2023 prouvant ainsi son excellence dans le secteur de l’hôtellerie et le tourisme de bien-être.

En effet, cette dernière distinction a été décernée à l’établissement ayant recueilli le plus grand nombre de voix lors de la 4ème Edition annuelle des Word MICE Awards et dévoilée lors d’une cérémonie spéciale, organisée à Berlin en marge du salon international du tourisme ITB 2024.

Ces prestigieuses reconnaissances témoignent non seulement de l’excellence de La Cigale Tabarka Hôtel – Thalasso & Spa -Golf dans le tourisme d’affaires à l’échelle mondiale mais aussi des prestations de services exceptionnelles et de qualité dans le secteur du bien-être avec ses deux variantes : thalassothérapie et spa.

La Direction Générale de la Holding MAJDA tenante de La Cigale Tabarka Hotel – Thalasso & Spa -Golf est extrêmement reconnaissante envers son équipe dévouée qui travaille sans relâche afin d’offrir une expérience unique à ses clients.

La Cigale Tabarka Hotel – Thalasso & Spa -Golf remercie World Media and Events pour cette distinction honorifique et s’engage à maintenir les normes les plus élevées de qualité et d’excellence pour accueillir les réunions, les conférences, les expositions, les séjours de bien-être et Golfiques ainsi que les événements sportifs de grande envergure.

À propos de La Cigale Tabarka Hotel – Thalasso & Spa -Golf

La Cigale Tabarka Hotel – Thalasso & Spa -Golf est un joyau caché niché sur la magnifique côte nord-ouest de la Tunisie. Avec ses chambres luxueusement équipées et son ambiance apaisante, l’hôtel offre un mélange parfait de confort contemporain et de charme authentique. Grâce à ses installations modernes, son design intérieur, sa cuisine raffinée alliant beauté des plats et qualité gustative ainsi que son emplacement idyllique en bord de mer, La Cigale Tabarka Hotel – Thalasso & Spa -Golf est sans doute l’adresse de choix pour les voyageurs exigeants à la recherche d’une escapade inoubliable. www.lacigaletabarka.com

(1) Cristal International Standards : leaders mondiaux en matière de systèmes et de services pour la qualité des marques, la gestion des normes et la gestion des risques associés dans le secteur du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie. www.cristalstandards.com

(2) World Media and Events détentrice des World Travel Awards qui ont été créés en 1993 pour reconnaître, récompenser et célébrer l’excellence dans tous les secteurs clés des industries du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie.

Aujourd’hui, la marque World Travel Awards est reconnue mondialement comme la marque ultime de l’excellence du secteur. www.worldtravelawards.com