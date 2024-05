L’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ANRU), a alloué une enveloppe de 808 mille dinars, destinée à la mise en œuvre de deux projets d’amélioration de logements dans la cité El Amal à El Fahs et la cité Sawaf-Est et Ouest, et ce, dans le cadre de la deuxième phase du programme d’aménagement et d’intégration des quartiers résidentiels.

Le directeur régional de l’ANRU, Faicel Ben Ali, a indiqué, mardi dans une déclaration à la TAP, que les deux interventions ont atteint le stade d’élaboration des rapports des commissions locales, en charge de l’examen des dossiers des personnes souhaitant bénéficier dudit programme.

Il a précisé que la municipalité de Sawaf avait appelé les citoyens, dans une déclaration publique, à déposer leurs dossiers dans les délais impartis, soit avant la fin du mois de mai prochain, notant que la mise en œuvre des deux projets est prévue pour le second semestre de l’année 2024, une fois parachevé le processus de détermination des listes définitives des bénéficiaires.