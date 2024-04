A l’occasion de la célébration le 29 avril de la Journée internationale de la danse, le Théâtre de l’opéra (pôle ballets et arts chorégraphiques)-Cité de la culture Chedly Klibi organise de 10H à 22H00 une manifestation intitulée « Danse pour tous » avec au programme une kyrielle de performances chorégraphiques et de workshops artistiques.

Lancée en 1982, la Journée internationale de la danse vise à révéler l’universalité de cette forme d’art, de traverser toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques et de regrouper les gens avec un langage commun – la danse.

Chaque année, un message d’un chorégraphe ou d’un danseur exceptionnel est diffusé à travers le monde. L’auteur du message est sélectionné par l’ITI (Institut International du Théâtre) sur la base des propositions du Comité International de la Danse, et le message est traduit dans de nombreuses langues et diffusé dans le monde entier.

Le message de la Journée internationale de la danse 2024 est écrit par la danseuse Marianela Nunez de l’Argentine dont la carrière ne révèle pas seulement sa maîtrise technique, mais aussi sa profonde noblesse et son engagement envers la danse et les générations futures. Sa personnalité généreuse et altruiste fait d’elle une source d’inspiration et un modèle pour les générations futures dans le monde du ballet et au-delà, lit-on sur le site de la Journée internationale de la danse .