Vendredi 26 avril 2024 sera marqué par une météo contrastée sur l’ensemble du territoire tunisien.

Dans l’ouest du pays, le ciel sera partiellement à densément nuageux avec des pluies éparses attendues tout au long de la journée. En fin d’après-midi, ces pluies pourraient également concerner localement les régions Est. La nuit, des nuages passagers traverseront le pays.

Le vent soufflera du sud sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud. Il sera relativement fort à fort près des côtes et sur le sud, avec des phénomènes locaux de sable. Ailleurs, le vent sera faible à modéré.

La mer sera moutonneuse dans la zone de Serrat, et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 19 et 25°C sur la majeure partie du pays. Dans l’extrême sud, les valeurs atteindront les 34°C.