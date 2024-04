L’indice Tunindex a clôturé la séance du lundi, 22 avril 2024, sur une note positive où le Tunindex affiche une hausse de 0,91% avec 9060,12 points dans un volume total de 3,10 MD, selon les données publiées par la Bourse de Tunis.

Dans le vert, MPBS grimpe de 5,80% à 4,92D suivie par BHL et SOTETEL qui gagnent respectivement 4,19% et 4,16% à 2,73 D et 4,25 D.

A la baisse, le titre Sokna a chuté de 4,10% à 1,40 D tout comme TUNISAIR et SOTRAPIL qui baissent respectivement de 2,38% et 2,01% à 0,41D et 15,09 D.