“Maladies mentales, causes psychologiques et biologiques”, a constitué la thèmatique de la 22ème édition des Journées Nationales en Santé Mentale, dont les activités ont débuté, vendredi à Sfax et se poursuivront jusqu’au 20 avril courant, à l’initiative de l’association de Recherche et d’Etudes en Santé Mentale de Sfax.

Dans une déclaration à la TAP, la professeure hospitalo-universitaire en psychiatrie à la Faculté de Médecine de Sfax, Jihene Ben Thabet Kammoun, a indiqué que le choix du thème de cet évènement intervient en réponse aux pressions psychologiques croissantes au travail ainsi que dans la vie sociale et économique qui peuvent impacter la santé mentale des personnes.

“Il est également question d’approcher la santé mentale à travers la psychothérapie, tout en parallèle avec le traitement médicamenteux”, a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que «les facultés de médecine en Tunisie ont adhéré à la spécialité de psychothérapie, dès lors que tout psychiatre en cours de formation, a la possibilité de s’inscrire dans n’importe quelle faculté de médecine pour suivre une formation dans sa spécialité.

Cet évènement scientifique prévoit l’organisation de plusieurs ateliers de formation sur différents types de traitements psychologiques, outre l’organisation d’un atelier destiné aux médecins de famille visant à rendre accessibles les concepts de santé mentale et améliorer ainsi la qualité de la santé mentale du citoyen tunisien.

La deuxième journée du meeting sera consacrée à des conférences sur les modèles de traitement psychologique et l’approche entre le physique et le psychologique, dispensées par un panel de médecins hospitaliers de diverses facultés de médecine en Tunisie et à l’étranger.