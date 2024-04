Les travaux de l’atelier final d’élaboration et d’adoption de la stratégie quinquennale de l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS ont démarré, mardi à Hammamet, et se poursuivront jusqu’au 19 avril, en présence des cadres de cette organisation et de représentants du bureau régional de la Fédération Internationale des Villages d’Enfants SOS.

Cet atelier est le dix-huitième d’une série d’ateliers organisés par le bureau régional de la Fédération SOS International pour les pays de l’ouest, du centre et de l’Afrique qui regroupe 21 associations dont l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS, selon un communiqué de l’association.

La Directrice adjointe du bureau régional de la Fédération Internationale des Villages d’Enfants SOS, Sévérine Tragus a souligné que les résultats de cet atelier qui revêt des dimensions stratégiques et prospectives, ouvrent d’importantes opportunités à l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS pour développer et consolider les acquis réalisés dont, en premier lieu, l’autonomie financière par rapport aux financements externes, l’augmentation du nombre de bénéficiaires et l’amélioration de la qualité des prestations au profit des enfants sans soutien.

De son côté, le président de l’Association, Mohamed Megdich, a souligné la nécessité d’oeuvrer en vue de contribuer au renforcement de la sécurité sociale des enfants sans soutien à travers les différents programmes. Il a appelé à l’amélioration de la qualité et du niveau des services, à la consécration de la transparence et de la bonne gouvernance en tant qu’orientations stratégiques, à la préservation de l’indépendance de l’association et de sa capacité à soutenir les efforts de l’État en faveur de l’enfance par des interventions conformes aux dispositifs mis en place dans le domaine de la protection de l’enfance, tels que les logements inclusifs, le programme de soutien aux familles et de prévention de la négligence et les familles d’accueil, outre le soutien des centres intégrés et des associations de protection de l’enfance.