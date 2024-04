L’Organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) a signé, mardi, une convention de partenariat et de coopération avec l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), visant à aider les apprenants à investir leur temps libre à travers l’organisation d’activités éducatives et récréatives compatibles avec les programmes de l’ATFP.

La convention signée par le président de l’OTEF, Mahmoud Moftah et le directeur général de l’ATFP, Marouène Ben Slimane prévoit la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes conjoints.

L’accord vise, selon un communiqué publié par l’OTEF à ancrer le civisme et le comportement environnemental chez les apprenants et à consolider l’ouverture du système de formation professionnelle sur son environnement social, culturel et éducatif.

Les deux parties oeuvreront, en vertu de la convention, d’accompagner les décrocheurs et de les intégrer dans des établissements de formation professionnelle ou d’enseignement.

La convention prévoit, également, d’accorder une attention particulière aux apprenants à besoins particuliers, outre la création de clubs culturels, sociaux, scientifiques et sportifs.