Jouant dans les salles de concert les plus prestigieuses au monde : Carnegie Hall à New York, the Wigmore Hall à Londres, the Concertgebouw à Amsterdam, Suntory Hall à Tokyo et le Théâtre des Champs-Elysées à Paris, la pianiste française de renommée internationale Elizabeth Sombart, fondatrice de la Fondation “Résonance” basée en Suisse (avec des antennes dans six pays: France, Liban, Italie, Belgique, Roumanie et Espagne) donnera un concert “Les Nocturnes de Chopin” le 19 avril 2024 (19H00) au Théâtre des jeunes créateurs-Cité de la Culture Chedly Klibi.

Considérée une grande spécialiste de Chopin, Elizabeth Sombart, née à Strasbourg, a commencé l’étude du piano à l’âge de sept ans, avant d’intégrer le conservatoire de sa ville natale et donne son premier concert à onze ans. Outre des récitals en solo et de musique de chambre, elle a joué les grands concertos pour piano avec l’Orchestre National de Lille et le Royal Philharmonic Orchestra (RPO, Royaume Uni).

En 1988, elle crée la Fondation Résonnance avec la ferme conviction que « les musiciens sont les médecins de l’âme ». L’un des principaux objectifs de la Fondation est d’amener la musique classique dans les institutions où elle est absente on organisant des concerts de solidarité dans les hôpitaux, orphelinats, les établissements pénitentiaires, les instituions pour personnes handicapées, maisons de retraite, camps de réfugiés. Plus de cinq cents concerts sont prévus chaque année « dans une communion qui transcende tout savoir, toute culture et toute appartenance sociale et religieuse » écrit-elle.

En 2014, Elizabeth Sombart crée le Centre International d’Etude de la Pédagogie Résonnance qui propose des masters class de piano, de chant, de musique de chambre et d’improvisation.

Elle a enregistré une vaste discographie, publié plusieurs livres et a figuré dans de nombreux documentaires. Elle a enregistré l’intégrale des « Nocturnes de Chopin » dont certains ont attiré l’écoute de près de quatre millions d’auditeurs sur Spotify.

En France, elle a été nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres pour l’ensemble de son œuvre et pour les services rendus à la musique.