David Hurpeau, Chef d’orchestre Français, directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Mâcon et le compositeur français Pierre Thilloy sont les invités de Carthage Symphony Orchestra (CSO) pour un concert inédit “Elyssa, rencontre Mozart et Schubert ” et ce, le 20 avril 2024 à 19H30 au Théâtre municipal de Tunis.

“Elyssa” est une création mondiale de l’oeuvre exceptionnelle du musicien du monde et compositeur mondialement récompensé Pierre Thilloy qui sera donnée du coté de la Tunisie sous la direction de Mehdi Trabelsi au piano. Il s’agit d’une fusion magistrale d’éléments issus de la culture tunisienne, musicaux ou formels, avec des mélodies envoûtantes du nord aux rythmes enivrants du sud, du désert à la mer, informe le CSO.

Le concert promet des découvertes musicales avec également au programme l’élégance intemporelle de Mozart avec les œuvres “La Flûte Enchantée” et le concerto pour piano N°27 en si bémol majeur, interprété par le pianiste tunisien Mehdi Trabelsi ainsi que la Symphonie N°5 en si bémol majeur, une œuvre emblématique que le compositeur autrichien Franz Schubert a joué à l’âge de 19 ans.