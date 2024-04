L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO) ont annoncé l’ouverture des candidatures pour la 17e édition du Prix de la traduction Ibn Khaldoun – Léopold Sédar Senghor Prix IBKS. Le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature est fixé au 30 juin 2024.

Pour la session 2024, le ou la candidat(e) doit faire parvenir au Secrétariat du Prix, uniquement par voie électronique, une copie de l’ouvrage traduit ainsi que de l’ouvrage original.

En vue de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et afin d’encourager toutes formes d’échanges culturels entre le monde arabe et l’espace francophone, l’OIF et l’Alecso ont décidé de faire évoluer le Prix de la traduction en sciences humaines Ibn Khaldoun et Léopold Sédar Senghor, du français vers l’arabe et réciproquement, créé en 2007. Il devient, depuis 2018, le Prix de la traduction littéraire et en sciences humaines et sociales Ibn Khaldoun – Léopold Sédar Senghor. Il s’adresse aux traducteurs, aux universités, aux instituts d’enseignement supérieur et aux centres d’études et de recherches, aux associations et aux unions nationales, ainsi qu’aux maisons d’édition du monde arabe et de l’espace francophone.

La 16ème édition du Prix IBKS en 2023 a récompensé l’universitaire et auteure tunisienne Samia Kassab-Charfi pour sa traduction du roman “Barg Ellil”, un chef d’oeuvre du romancier tunisien de langue arabe feu Bechir Khraief.