Avec le mois de Ramadan qui touche à sa fin, le festival Tarnimet d’Al Rachidia 2024 a clôturé dimanche soir sa 9ème édition avec une soirée authentique typiquement tunisienne présentée par l’association « Rachidia » et intitulée « Lyali Zmen ».

Sous la baguette du maestro Nabil Zammit, la soirée aux couleurs d’antan a offert une envoutante balade musicale au cœur du Tarab avec un répertoire musical allant du foundo, en passant par la «Nouba», aux «Mouachahat» et au Malouf, faisant le bonheur des mélomanes et un bon nombre de fidèles à Al Rachidia emportés dans voyage musical hors du temps rappelant les premières voix qui ont commencé à perpétuer cette âme tunisienne pour en devenir de véritables légendes éternelles.

De la chorale, Olfa Ghaoui et Moez Karoui ont présenté un bouquet bien varié de superbes mélopées des œuvres immortelles des grandes vedettes disparues qui ont façonné l’histoire de la musique tunisienne comme Saliha, Hédi Jouini et Ali Riahi. Invité de la soirée, le talentueux Hamdi Chalghmi a bercé l’assistance entre des chansons de Zied Gharsa, Youssef Temimi, Ali Riahi, Saliha ainsi que de célèbres titres de Lotfi Bouchnaq et un bouquet de chansons du patrimoine traditionnel tunisien avant de clôturer avec une chanson de sa propre production “Wsayet jaddi” (testament de mon grand père).

Organisées par l’Association « Al-Rachidia », les nuits ramadanesques ont porté le nom de «Cheikh Mohamed El Ouafi», en mémoire de cette figure littéraire et illustre musicien qui a marqué les plus belles pages de l’histoire du répertoire tunisien du Malouf, au dernier quart du XIXe siècle et le premier quart du XXème siècle.