Spectacle “Nanta” clôture la 40ème édition du Festival de la médina de Tunis

Le théâtre municipal de Tunis a abrité samedi soir la soirée de clôture de la 40ème édition du Festival de la médina de Tunis avec un spectacle très populaire en Corée du Sud “Nanta” qui a fait, depuis sa première représentation en 1997 et jusqu’à aujourd’hui des tournées dans plus de 300 villes de 60 pays.

Réhaussée de la présence de l’ambassadeur de la Corée du Sud en Tunisie Sun Nahmkook, la soirée a donné avec ce dernier spectacle dans la programmation du Festival une performance sans paroles où le langage de l’humour à travers des scènes drôles et des sketchs comiques a insufflé une joie indicible illustrée par les éclats de rire de l’assistance formée de plusieurs familles et d’enfants face à une scène transformée en presque 50 minutes en une cuisine comme toile de fond.

Nanta, qui fête en 2024 son 27ème anniversaire, et où les ustensiles de cuisine deviennent les instruments de musique avec des acteurs déguisés en cuisiniers, raconte comment ces chefs plus ou moins amateurs vont réaliser en un temps record un repas traditionnel complet.

Inspirés des instruments coréens traditionnels, les chefs jouent de la musique et accomplissent à travers des acrobaties des exploits audacieux avec des articles de cuisine de tous les jours.

Outre l’humour, le spectacle a été une occasion pour découvrir la culture coréenne dans un spectacle des plus célèbres et dont la carrière internationale a débuté en 1999, à l’Edinburgh Fringe Festival, en recevant le prix de la meilleure performance. Depuis lors, “Nanta” se joue sur les scènes les plus prestigieuses du monde, notamment celle de Broadway (déjà deux fois, en 2003 et 2005), celle de Disneyland ou encore celles de nombreux pays européens et asiatiques.