La Tunisie participe à la 24ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) qui se tient du 11 au 18 mai 2024 au Maroc et dans laquelle seront en lice 13 longs métrages et 14 courts dont le film tunisien “La quarantaine” de Sana Jaziri, avec à la tête du jury de la compétition dans la catégorie court l’auteure et critique tunisienne Sonia Chemkhi.

La quarantaine, une fiction de 16 minutes retrace l’histoire de Fatma, quarantaine, qui est en course continue pour assumer ses responsabilités envers sa famille et dans son travail mais elle oublie quelqu’un d’aussi important : elle-même. Elle se parle et réactive ses rêves et son sourire. Sana Jaziri est scénariste et réalisatrice tunisienne. Diplômée d’un doctorat en esthétique et analyse filmique de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, elle a travaillé en tant que scénariste, scripte en France, au Maroc et à Hong Kong. Elle a été primée dans plusieurs festivals pour son cout métrage « La Brouette ».

Lancé en 1977 dans une première édition, le festival, mettra à l’honneur cette année le cinéma malien avec au programme des projections de six films en présence de cinéastes d’écrivains d’artistes et de romanciers du Mali.