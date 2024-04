Un nouveau programme de financement intitulé “René Descartes” vient d’être lancé par l’Institut Français de Tunisie (IFT). Ce programme a pour objectif de permettre aux doctorants, chercheurs et professeurs d’universités tunisiennes de créer ou de renforcer des coopérations scientifiques avec des universités et des centres de recherche français, en organisant des événements scientifiques conjoints en Tunisie : conférence, journée d’étude et ce, avec un financement accordé jusqu’à 5 000 DT, informe l’IFT.

Pour candidater, les postulants doivent s’inscrire dans l’une des thématiques prioritaires pour 2024-2025 : Langue et littérature française, intelligence artificielle, alimentation et gestion de l’eau.

La date limite de dépôt des candidatures est fixé pour le 15 mai 2024 et les résultats de la sélection seront annoncés le 21 juin prochain.

Le porteur de projet doit être issu d’une université ou d’une institution de recherche tunisienne et doit présenter un projet comprenant un titre, un sujet, le type de manifestation, un programme (avec les noms et les qualifications des invités attendus), l’estimation des coûts et les éventuelles indications du comité scientifique.

Tous les détails sur les modalités et procédures de candidature ainsi que sur les conditions d’éligibilité sont disponibles sur le lien suivant httpss://www.institutfrancais-tunisie.com/programme-de-financement-ren%C3%A9-descartes#/