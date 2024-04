La Tunisie abritera, les 22 et 23 mai 2024, le cinquième Forum arabe sur la concurrence, en présence de représentants des structures internationales et des responsables des conseils de la concurrence, a indiqué le président du Conseil de la concurrence, relevant du ministère du Commerce et du développement des exportations, Hassen Guizani.

Dans une entrevue vidéo accordée à l’Agence TAP, Guizani a souligné que l’organisation de cet événement favorisera le renforcement de la coopération arabe et régionale et représentera une opportunité pour dynamiser la concurrence en Tunisie.

Il a estimé que le forum, qui réunira les autorités de la concurrence du monde arabe, revêt une grande importance pour la Tunisie et pour les participants et permettra de passer en revue les expériences en la matière.

Guizani a souligné que la Tunisie arrive en tête de liste des pays arabes qui ont créé un organisme spécialisé dans l’étude du marché et de la concurrence et dispose d’expertise importante dans le domaine.

Outre le ministère du Commerce et le Conseil de la concurrence, de nombreuses structures internationale et régionale y prendront part. Il s’agit entre autres de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (ESCWA), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Au programme figure également la troisième édition de l’initiative Student Competition Challenge, une compétition qui vise à soutenir et à diffuser la culture de la concurrence en Tunisie.

Cette initiative s’adresse aux étudiants tunisiens spécialisés en droit, outre les étudiants de l’Institut supérieur de la magistrature, l’Institut supérieur de la profession d’avocat et de toutes les universités, qu’elles soient publiques ou privées, en plus de la participation des hommes d’affaires.

Le Conseil de la concurrence est un organisme public doté de la personnalité juridique et jouissant d’une indépendance totale et impartialité. Le Conseil joue un rôle consultatif et judiciaire.