Une bibliothèque numérique de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique basée sur l’intelligence artificielle sera lancée prochainement en Tunisie et permettra aux étudiants, enseignants et chercheurs d’accéder à une large gamme de ressources scientifiques telles que les livres, les cours et les conférences, dans le cadre d’un projet qualifié par d’éminents spécialistes tunisiens comme étant “la pierre angulaire de l’édification de notre souveraineté numérique”.

“A l’origine, l’idée de lancer une bibliothèque numérique, la première du genre en Tunisie, a été initiée par un nombre de compétences tunisiennes”, a déclaré l’ancien ministre des finances Mohamed Nizar Yaiche, qui avait présenté ce projet au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il a souligné dans une déclaration à la TAP, que la capacité de cette bibliothèque numérique, qui sera opérationnelle au début de la prochaine année universitaire, pourrait atteindre 1 million de livre numérisés, précisant qu’un million de lecteurs auront la possibilité d’y accéder simultanément.

Yaiche a affirmé que ce projet, mis en œuvre par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique permettra de mobiliser toutes les ressources telles que les livres, les ouvrages scientifiques les cours, les thèses de doctorat dans un système numérisé unifié pour les mettre à la disposition des étudiants dans les trois langues (arabe, français et anglais).

Parallèlement à cette initiative, un ordinateur doté de performances ultra rapides a été livré, cette semaine, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui va permettre l’exploitation de cette bibliothèque numérique, a-t-il ajouté.

Les utilisateurs auront droit à un accès libre et gratuit au contenu de cette bibliothèque numérique, alors que la gestion des ressources et du contenu a été confiée à des comités scientifiques composés d’universitaires et d’académiciens relevant du ministère de l’enseignement supérieur

De plus, cette plateforme numérique favorisera les échanges et les discussions entre les étudiants et les enseignants et fournira un résumé des ouvrages dans les différentes disciplines, a-t-il relevé.