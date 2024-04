Après un cycle de représentations en Tunisie ayant eu un large écho dont le dernier en date lors de son passage au Palais Ennejma Ezzahra dans le cadre du Festival de musique mystique « Sufiyet », le spectacle « El Gobba » porté par le musicien tunisien Ahmed Zitoun, sortira pour la première fois en dehors des frontières pour faire l’ouverture de la dixième édition du Festival international de l’Inchad de Constantine (1er- 5 avril 2024) marquée par la participation de cinq pays : la Palestine, la Tunisie, la Syrie, l’Iran et l’Indonésie.

A travers une expérience sensorielle intense, le spectacle présente une série de récitals de musique soufie, dans un décor où les danses évocatrices et les costumes traditionnels forment une ambiance de méditation spirituelle joyeuse et pleine de vie.

La musique de « El Gobba » est le résultat d’un profond travail de recherche académique dans le patrimoine musical soufie en Tunisie faisant suite à une nouvelle écriture et composition dans son genre.

Sur les traces de cet art vocal ancestral, la création se joue avec un mélange d’instruments orientaux tels que le nay (Flute), le bendir et le tambourin (percussions) et des instruments occidentaux tels que l’orgue et la batterie pour remettre au gout du jour et sans artifices un répertoire spirituel présenté avec la participation de près de 30 artistes entre mounchidins (chanteurs) et instrumentistes.