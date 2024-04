Le Conseil de la Concurrence a imposé des sanctions financières à un certain nombre d’entreprises actives dans le secteur des hydrocarbures, pour pratiques anticoncurrentielles, décidant de se saisir d’office aux fin de mener un audit.

Selon un communiqué du Conseil de la Concurrence, publié samedi soir, des amendes d’une valeur totale d’environ 4 millions de dinars ont été imposées à certaines entreprises actives dans le secteur des hydrocarbures pour des pratiques anticoncurrentielles, au sens du chapitre 5 de la loi n° 36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.

En vertu de l’article 15 de la loi n°36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, habilite le Conseil de la Concurrence à se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles et ce, dans le cadre des prérogatives du Conseil dans la préservation de l’équilibre général de l’économie, du marché et du bien-être des consommateurs.