Selon les calculs astronomiques, le mercredi 10 avril 2024, serait le premier jour de l’Aïd al-Fitr, selon un communiqué publié, vendredi par la Cité des Sciences à Tunis.

La Cité des Sciences de Tunis souligne que le Diwan de l’Ifta de la République tunisienne reste la seule autorité habilitée à annoncer le début des mois lunaires et des occasions religieuses.

Pour la Tunisie et selon les calculs astronomiques, l’observation du croissant lunaire s’effectuera le 8 avril prochain, correspondant au 29 du mois de Ramadan, où le soleil se couchera à 18h49 et la lune à 18h42, rendant impossible la vue du croissant de Chawwal. Il est donc probable que le mardi 9 avril 2024 soit le dernier jour de Ramadan 1445.

Pour les pays islamiques qui ont commencé le mois de Ramadan le 11 mars 2024, le jour de l’observation du croissant lunaire de Chawwal, correspondant au 29 Ramadan 1445, sera le lundi 8 avril 2024. Étant donné l’impossibilité d’observer le croissant ce jour-là en raison du coucher de la lune avant le soleil et de la conjonction après le coucher du soleil, le mardi 9 avril 2024 sera le dernier jour de Ramadan 1445, et donc mercredi 10 avril 2024 correspondra au premier jour de Chawwal 1445.

Pour les pays qui observeront le croissant lunaire le mardi 9 avril 2024, il sera possible de l’observer avec un télescope ou à l’œil nu dans la plupart des pays asiatiques, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne et facilement à l’œil nu dans les pays du nord de l’Afrique, de la péninsule arabique, de la plupart des pays européens et du continent américain. Ainsi, le 10 avril 2024 correspondra au premier jour de Chawwal 1445.