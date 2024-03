Une réunion de travail s’est tenue entre MM. Fethi Zouhair NOURI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et Samir ABDELHAFIDH, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’Économie et de la Planification chargé des PME.

Lors de cette entrevue, l’accent a été mis sur les mesures à prendre pour accélérer l’utilisation des lignes de crédits destinées aux PME ainsi que sur les soutions et les initiatives à mettre en place pour favoriser le financement des PME.

Ainsi, il a été convenu de stimuler les mécanismes de garantie et les fonds d’investissement tunisiens, d’étudier le système de couverture contre les risques de change et d’adopter une dimension environnementale dans les futurs projets des PME et du tissu économique en général.

À cet effet, M. NOURI a souligné l’importance de coordonner les actions pour soutenir la PME et faciliter son accès au financement tout en insistant sur le rôle du secteur bancaire dans le soutien de la PME. Également, il a indiqué qu’il est nécessaire de concevoir une nouvelle approche économique favorisant la création d’une nouvelle génération de PME qui répondent aux impératifs de l’économie Tunisienne en matière de création de la valeur et d’emploi ainsi que de croissance durable et inclusive.