“DMO Djerba”, organisme de promotion de cette destination, a annoncé le lancement de trois ateliers participatifs autour de l’huile d’olive en provenance de l’île, dans le cadre du projet « les saveurs de Djerba ».

Il s’agit de l’Atelier «Gourmand», qui permet de découvrir les saveurs de Djerba avec de jeunes chefs locaux qui présenteront les traditions culinaires de la région ; l’atelier « Cosmétique », qui initie les participants à la préparation de leur propre savon à base d’huile d’olive, et l’atelier « Oléologique », lequel va faire connaître sur une large échelle tous les secrets de l’or jaune et ses bienfaits sur la santé.

Ces ateliers, qui sont disponibles sur les réseaux sociaux de DMO Djerba, visent à la valorisation de la culture de l’huile d’olive dans le domaine touristique.

Pour rappel, l’activité « Saveurs de Djerba » est mise en œuvre par DMO Djerba dans le cadre de la Route Culinaire de Tunisie soutenue par le projet « Promotion du tourisme durable ».

Ce projet est mis en œuvre par le Ministère du Tourisme et de l’artisanat, avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne en Tunisie, dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna».

DMO Djerba est un organisme de gestion et de promotion de la Destination Djerba avec pour mission de rassembler les différents acteurs du tourisme, dans un objectif de repositionnement du tourisme djerbien.