La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) entamera à partir du 1er avril l’octroi de prêts sociaux suite à l’augmentation de leur plafond.

Dans un communiqué publié hier jeudi, les affiliés de la caisse qui souhaitent obtenir un prêt, doivent imprimer le formulaire de demande de prêts via le site Internet et déposer leurs demandes dans les bureaux régionaux et locaux relevant de la caisse.

Ces prêts concernent le prêt personnel qui a été porté à 25 mille dinars (à rembourser sur trois ans avec un taux d’intérêt de 8,25 %) contre deux salaires et demi auparavant.

Il s’agit, également du prêt véhicule qui a été porté à 50 mille dinars à rembourser sur cinq ans avec un taux d’intérêt de 10% contre 10 mille dinars, auparavant, remboursables sur 7 ans.