Sur 8668 opérations de contrôle effectuées pendant la première quinzaine de ce mois de ramadan, 617 infractions ont été relevées par les équipes mobiles de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA).

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Rebhi, directeur général de l’INSSPA a indiqué que ces infractions sont liées au non respect des exigences de la sécurité sanitaire des produits alimentaires signalant qu’elles ont, toutefois, baissé de 40% par rapport à la même période de l’année dernière.

Rebhi a précisé que les équipes de contrôle, au niveau national et régional, ont rédigé, au cours des deux premières semaines de ce mois de ramadan , 61 procès-verbaux et ont fermé 22 locaux non conformes aux normes de sécurité sanitaire des produits.

Par ailleurs, 175 préavis ont été adressés et 52,3 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation ont été saisies, dont 45 % étaient des épices et des légumineuses sèches, 21 % des légumes et des fruits impropres à la consommation, et entre 6 et 7 % de produits laitiers, de confiseries, de viandes, de volailles et de leurs dérivés outre 3755 litres de produits laitiers, de jus et de boissons gazeuses.

Rebhi a fait remarquer que selon les rapports des équipes de contrôle, la saisie des produits est due à l’expiration des dates de péremption et de consommation maximale, au non-respect de la chaîne du froid, en particulier pour les denrées périssables, ou au non-respect de l’étiquetage en vigueur, ainsi qu’à l’apparition de signes de pourriture et d’odeurs nauséabondes, notant que la saisie des quantités de jus et de boissons lactées était due à leur contenu en colorants interdits et en agents conservateurs après expiration de la date de péremption.

Rebhi a souligné que le contrôle sera renforcé, nuit et jour, au cours de la deuxième quinzaine du mois de ramadan et ce, dans les pâtisseries, les boulangeries, les magasins de vente en gros et autres commerces de produits alimentaires.