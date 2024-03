L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a rejeté, mardi, le projet de loi organique relatif à l’approbation d’un accord de siège conclu entre le gouvernement tunisien et le Fonds du Qatar pour le développement pour l’ouverture d’un bureau du fonds en Tunisie, suite à la non obtention de la majorité absolue des voix. Lors d’une plénière consacrée à l’examen dudit projet , 51 députés ont voté en faveur du projet de loi, alors que 39 députés ont voté contre, et 25 députés se sont abstenus.

La séance s’est tenue en présence de la ministre des Finances Sihem Boughdiri qui a souligné que cette loi ne nuit pas à la souveraineté nationale de la Tunisie et qu’elle permettra de promouvoir l’investissement et les projets de développement.

Dans sa réponse aux questions des députés, Nemsia a souligné que la Tunisie attire les projets de développement et que les dispositions de la loi des Finances de 2024 ciblent l’attraction de l’investissement et la promotion du développement, soulignant l’absence d’autres choix, d’autant plus que le pays a pour objectif de réaliser des taux de croissance élevés