Ouverture de l’appel à candidatures pour le titre de “Capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue 2026”

L’Union pour la Méditerranée (UpM) et la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures (FAL) ont ouvert l’appel à candidatures pour le titre “Capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue 2026” (CMCD 2026). La date limite de candidature est fixée au 7 juillet 2024, lit-on dans le texte de l’appel. Dans e contexte, des séances d’information en ligne sont prévues selon le calendrier suivant: 26 avril, 24 mai et 27 juin 2024.

Lancée en 2023, cette initiative qui permis, pour sa première édition, de désigner Tirana (Albanie) et Alexandrie (Egypte) capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue pour l’année 2025, permet la désignation par les 43 Etats membres de l’UpM (dont la Tunisie) de deux villes, une de chaque rive, pour une année civile, pour mettre en œuvre des programmes culturels, socio-économiques et sportifs destinés à valoriser leur patrimoine et leurs politiques culturelles, leurs identités méditerranéennes respectives et leur vision euro-méditerranéenne commune, et ce, à travers l’organisation d’évènements locaux et conjoints célébrant la coopération, la diversité et l’identité euro-méditerranéennes, avec pour horizon la Journée de la Méditerranée (28 novembre).

L’objectif est de développer les liens régionaux et le dialogue par le biais de la culture, d’encourager une meilleure compréhension mutuelle et une plus grande solidarité au sein de la région euro-méditerranéenne et de renforcer la capacité à promouvoir les diverses cultures de la région. La désignation représente également une opportunité de développement socio-économique pour les territoires locaux et régionaux en promouvant les secteurs culturels et créatifs et, indirectement, le tourisme.

Dans le prolongement de la Déclaration du 17 juin 2022 à Naples des ministres de la Culture de la région euro-méditerranéenne et de la recommandation de plus de 200 représentants de la société civile de vingt pays euro-méditerranéens dans le livre blanc « Plaidoyer Méditerranée 2030 », présenté à Marseille en février 2022, le concept de « Capitales méditerranéennes de la culture » a été approuvé par les 43 ministres des Affaires étrangères de l’UpM lors du 7ème Forum régional de l’UpM à Barcelone, le 24 novembre 2022.