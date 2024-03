Derrière les montagnes de Mohamed Ben Attia, Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania et Le Monde est petit de Bilal Bali sont les films tunisiens dans la sélection officielle de la 14ème édition du Festival du Film arabe de Malmö (Malmo Arab Film Festival -MAFF), prévue du 22 au 28 avril 2024, en Suède.

Derrière les montagnes (Behind The Mountains) de Mohamed Ben Attia qui a fait sa première mondiale à la 80e Mostra de Venise (section Orizzonti) et Les Filles d’Olfa (Four Daughters) de Kaouther Ben Hania, candidat de la Tunisie aux Oscars 2024, figurent dans la compétition des longs-métrages composée de 12 films.

Derrière les montagnes qui a fait sa première nationale, en janvier 2024, est le troisième long-métrage du scénariste et réalisateur Ben Attia, après «Hedi» en 2016 et «Weldi» en 2018. Cette fiction (98’) est une coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la Belgique, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar.

Après sa première mondiale à la 76e édition du Festival de Cannes organisée du 16 au 27 mai 2023 où il a été présenté en compétition officielle et remporté 4 prix parallèles, “Les filles d’Olfa” (110’) est sorti dans les salles françaises début juillet et dans les salles tunisiennes le 20 septembre 2023.

Cette coproduction entre la Tunisie (Cinetelefilms prod), la France, l’Arabie Saoudite et l’Allemagne est le5ème long métrage de Ben Hania dont elle est également la scénariste et la monteuse.

L’acteur tunisien Dhafer El Abidine est à l’affiche d’un long-métrage égyptien, «Un nez et trois yeux » de Amir Ramses. Le film d’ouverture « Goodbye Julia” du Soudanais Mohamed Kordofani est également dans la compétition.

Le grand réalisateur égyptien Khairy Beshara sera à l’honneur et présidera le jury de la compétition des longs-métrages. L’actrice tunisienne Souhir Ben Amara est parmi les 4 membres du jury composé de May Odah (réalisatriceet productrice palestinienne), Mohammed Albashair (critique saoudien) et Nahla Al Fahad (réalisatrice et productrice émiratie).

Le Monde est petit (It’s a Small World) nouveau film de Bilal Bali – sélectionné aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC) 2023 dont la tenue a été annulée-, figure parmi 14 films dans la compétition des courts-métrages. Le jury de cette compétition est composé de Ashraf Barhom (acteur palestinien), Ali Kareem (réalisateur irakien) et Fatema Nouali Azar (journaliste marocaine et présidente du Festival du film arabe de Casablanca).

La sélection des 26 films en compétition officielle sont produits par 13 pays arabes en collaboration avec des partenaires de 10 pays étrangers. Sept films des douze longs-métrages retenus sont coproduits avec l’Arabie Saoudite.

“Le festival vise, comme d’habitude, à attirer les meilleures et nouvelles productions du cinéma arabe, des films qui n’ont pas été vu par le public suédois”, a déclaré Mohamed Keblawi, Fondateur et Consultant Artistique et Commercial du MAFF.

D’autres films dans la section «Arabian Nights» et celle destinée aux projections scolaires seront annoncés ultérieurement, indique le festival dans sa newsletter.

Le MAFF a récemment dévoilé 14 projets issus de 14 pays parmi lesquels 3 tunisiens, sélectionnés à la 10ème édition des Journées de l’Industrie du MAFF (MAFF Industry Days – MID) programmé du 23 au 26 avril 2024 en marge du MAFF. Ces projets concourent dans trois catégories pour longs et courts métrages en phase de développement et projets en post-production.

« Tkallem » de Nejib Kthiri est parmi 5 projets dans la catégorie des longs métrages de Fiction. Ce projet sera coproduit entre la Tunisie, le Royaume-Uni et la Suède, par Ian Henry et Afef Ben Mahmoud et Sean Wheelan. Les fictions « My Mother’s Glasses” de Moncef Dhouib en tant que réalisateur et producteur et “Wear and Tear” de Sarra Abidi, à la réalisation et Ibstissem Labidi à la production, sont parmi les 6 projets de la Plateforme de post-production.

Voici la liste des 26 films en compétition officielle du MAFF 2024:

Compétition des Longs-métrages

Film d’ouverture : Goodbye Julia, Mohamed Kordofani (Soudan, Suède, Allemagne, Arabie Saoudite, France, Egypte)

The Burdened, Amr Gamal (Yémen, Soudan, Arabie Saudite)

Behind The Mountains, Mohamed Ben Attia (Tunisie, France, Belgique, Italie, Arabie Saoudite, Qatar)

Inshallah A Boy, Amjad Al Rasheed (Jordanie, Arabie Saoudite, Egypte, France, Qatar)

-Night Courier (Mandoob), Ali Kalthami (Arabie Saoudite)

The Teacher, Farah Nabulsi (Royaume-Uni, Palestine, Qatar)

A Nose And Three Eyes, Amir Ramses (Egypte)

Messi of Baghdad, Sahim Omar Khalifa (Belgique, Irak)

The Mother Of All Lies, Asmae El Moudir (Maroc, Egypte, Arabie Saoudite, Qatar)

Four Daughters, Kouther Ben Hania (Tunisie, France, Allemagne, Arabie Saoudite)

Under the Sky of Damascus, Heba Khalid, Talal Derki et Ali Wajih (Danemark, Allemagne, Etats-unis d’Amérique, Syrie)

Bye Bye Tiberias,Lina Soualem (France, Belgique, Qatar, Palestine)

Compétition des courts-métrages

I Promise You Paradise, Morad Mostafaa (Egypte)

It’s a Small World, Bilal Bali (Tunisie)

Antidote, Hassan Saeed (Arabie Saoudite)

Farewell, Ibrahem Melhem (Syrie)

‏The Post Reader, ‏Thualfiqar al Muttairi (Irak)

The Battle, Eman Alsayed (Emirats arabes Unis)

I Come from the Sea, Feyrouz Serhal (Liban)

Let Us Play Yesterday, Menna Ekram (Egypte)

Some Where In Between, Dahlia Nemlich (France, Egypte, Liban)

Wishes For My Heart, Sherien Magdy Diab (Egypte)

Saleeg, Afnan Bauyan (Arabie Saudite, Suède)

Transit – directed by Baqer Al-Rubaie (Irak)

The Red Sea Makes Me Wanna Cry, Faris Aljoob (Allemagne, Jordanie)

Ladies Coffee, Amal Al-Agroobi (Emirats arabes Unis)

Le Festival du Film arabe de Malmö aura lieu du 22 au 28 avril 2024, dans la ville suédoise de Malmö