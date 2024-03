Les taekwondistes tunisiens Wafa Masghouni (-62 kg) et Firas Gattoussi (-80 kg) se sont adjugé l’or de leur catégories respectives dans le cadre des Jeux africains qui se déroulent actuellement à Accra, au Ghana.

Masghouni a réussi à monter sur le podium après avoir battu en finale l’Ivoirienne Koumba Ibo (2-0) tandis que Firas Gattoussi a disposé en finale de l’Egyptien Seif Hussein Aissa (2-1).

Grâce à ces nouveaux exploits, la sélection tunisienne de taekwondo totalise 6 médailles d’or et 1 d’argent pour occuper la première place du tableau des médailles devant le Niger (4 or, 1 argent) et l’Egypte (2 or, 5 argent et 3 bronze).

Les autres médailles d’or, rappelle-t-on, ont été l’oeuvre de Mohamed Khalil Jendoubi (-63 kg) Ouhoud Ben Aoun (-53 kg), Ikram Dhahri (-49 kg) et Chaima Toumi (-57 kg), tandis que la médaille d’argent est revenue Moataz Laifaoui (87 kg).

Les épreuves de taekwondo se poursuivront jeudi et vendredi.