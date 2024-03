Le soleil brillera de mille feux ce jeudi 21 mars sur l’ensemble de la Tunisie, avec un ciel peu nuageux à partiellement nuageux.

Les températures maximales oscilleront entre 19 et 23 degrés Celsius sur les côtes et entre 24 et 28 degrés dans le reste du pays.

La mer sera houleuse à agitée, tandis que le vent soufflera du sud au nord et au centre, et de l’est au sud. Il sera relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs.