Deux accords relatifs au lancement de deux nouveaux projets de coopération technique dans les domaines de l’amélioration de la productivité et de l’énergie à bas carbone, ont été signés, mardi, par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, la STEG et la JICA.

Les deux projets en question devront être réalisés à partir du milieu de l’année 2024, selon un communiqué publié, mardi, par la JICA.

Le premier accord concerne le projet d’amélioration de la qualité et de la productivité « Kaizen » et à la promotion des services de développement des affaires (phase III). Il permettra de continuer à capitaliser sur les acquis des précédentes phases du projet, notamment en élargissant la dissémination en Tunisie du concept Kaizen vers de nouveaux secteurs et de nouvelles zones géographiques.

Il vise, également, à consolider le positionnement de la Tunisie comme un centre d’excellence pour la dissémination du Kaizen en Afrique, notamment l’Afrique francophone. Le projet appuiera également les efforts d’institutionnalisation de la dissémination du concept Kaizen en Tunisie.

Quant au deuxième accord, il concerne le projet d’approvisionnement bas carbone et stable du système électrique en Tunisie, visant particulièrement à renforcer les capacités des ingénieurs de la STEG (centre de dispatching de la STEG) pour la gestion du réseau électrique . Il prévoit la maîtrise de l’offre et de la demande d’électricité dans le nouveau contexte qui sera marqué par une intégration de plus en plus importante de l’électricité provenant des énergies renouvelables dans le réseau électrique tunisien.

Avec la signature de ces accords, la JICA peut désormais procéder pour chacun de ces deux projets au recrutement d’une équipe multidisciplinaire d’experts japonais qui vont travailler avec leurs homologues tunisiens en leur faisant bénéficier d’un transfert des technologies et du savoir-faire du Japon en vue d’atteindre les résultats attendus de ces projets de coopération technique.

« L’appui technique dans le cadre de la mise en œuvre de ces deux projets comprendra, en plus de l’emploi d’experts japonais, la réalisation de formations en Tunisie et au Japon dans les domaines propres à chaque projet ainsi que la fourniture de certains équipements et logiciels nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des activités prévues et atteindre les résultats escomptés », a précisé la même source.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de la ministre de l’Industrie des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, l’Ambassadeur du Japon en Tunisie, Osuga Takeshi , la Représentante Résidente de la JICA en Tunisie, Miyata Mayumi, le Directeur Général de l’Electricité et de la Transition Energétique, Belhassen Chiboub, et le Directeur Général Adjoint de la STEG, Nejib Chtourou.