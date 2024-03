La championne tunisienne Chaima Toumi a décroché la médaille d’or de la catégorie des -57 kg, en battant en finale l’Ivoirienne Mariama Cisse (2-0), lundi à Accra, dans le cadre du deuxième jour du tournoi de taekwondo des Jeux Africains (Ghana-2024).

Il s’agit de la troisième médaille d’or remportée par le taekwondo tunisien après celles du champion olympique Mohamed Khalil Jendoubi (-63 kg) et de la championne arabe Ouhoud Ben Aoun (-53 kg).

Grâce à cette nouvelle performance, le bilan de la Tunisie s’élève à 62 médailles (13 or, 20 argent et 29 bronze) lui permettant de conserver sa 5e place au tableau des médailles derrière l’Egypte (91 or, 36 argent, 31 bronze), le Nigeria (27 or, 21 argent, 30 bronze), l’Afrique du Sud (26 or, 29 argent, 38 bronze) et l’Algérie (22 or, 31 argent et 37 bronze).