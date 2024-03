Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a appelé les céréaliculteurs, à faire preuve de vigilance contre les maladies fongiques des légumes-feuilles dans les exploitations céréalières, notamment la septoriose du blé dur dans les zones humides au Nord.

Dans un communiqué publié mercredi à Tunis, le ministère a appelé les céréaliculteurs à intensifier le contrôle dans leurs exploitations et à intervenir, par le traitement chimique en cas de besoin, ainsi qu’ avec l’assistance des services de la vulgarisation dans la région.

Cet appel intervient suite à une poursuite des précipitations, avec des températures moyennes, en plus de l’avancement du cycle de la croissance végétative du blé.

Compte tenu de la gravité et du caractère épidémique de la maladie de la rouille, telles que des maladies de la rouille brune ou jaune, et surtout avec la persistance du vent qui représente le principal facteur de propagation, le ministère a souligné l’importance d’assurer le contrôle fréquent et continu des exploitations céréalières ( blé tendre, blé dur et triticale), et d’intervenir urgemment, lors de l’apparition des premiers signes de la maladie de la rouille, en utilisant des fongicides agréés.

Les agriculteurs et céréaliculteurs sont également invités à prendre contact avec leurs services centraux ou régionaux du ministère de l’Agriculture pour avoir plus d’informations.