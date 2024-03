Les athlètes tunisiens ont remporté 10 nouvelles médailles (3 en argent et 7 en bronze) aux Jeux africains qui se déroulent actuellement à Accra, capitale du Ghana, portant le total des médailles tunisiennes à 27 (2 en or, 9 en argent et 16 en bronze).

L’haltérophilie a été le sport le plus performant lundi avec 9 médailles (3 argent et 6 bronze).

Chez les 55kg, Eya Aouadi a remporté l’argent à l’arraché et au total et le bronze à l’épaulé-jeté, tandis que chez les 59kg, Isra Béjaoui a remporté trois bronzes à l’arraché, à l’épaulé-jeté et au total.

Ayoub Salem a, pour sa part, remporté 3 médailles chez les 67kg (argent à l’arraché et deux bronzes à l’épaulé-jeté et au total).

En lutte, Mohamed Ben Hafsia a décroché une breloque de bronze dans la catégorie des 65kg.