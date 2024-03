Le ciel sera généralement nuageux sur la plupart des régions du pays ce 12 mars. Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues sur l’extrême-nord.

Le vent soufflera du nord-ouest sur le nord et le centre et de l’est sur le sud. Il sera relativement fort à fort près des côtes et sur les hauteurs, et modéré sur le reste des régions. La mer sera houleuse à très agitée dans le nord et agitée à localement très agitée sur le reste des côtes.

Températures:

Nord et hauteurs: 14 à 19 °C

Reste du pays: 20 à 24 °C