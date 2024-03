L’association de médiation et de valorisation du patrimoine culturel tunisien, Museum Lab vient d’organiser, à Testour, dans le cadre de ses activités autour de la médiation dans les lieux patrimoniaux, un atelier de médiation sur le patrimoine naturel aux environs de la vallée de Mejerda.

L’objectif de cette manifestation, informe l’association, est d’accompagner les participants à organiser des circuits naturels et de les inciter, de manière pédagogique et ludique, à observer et à contempler la faune et la flore, à partir à la découverte du patrimoine naturel de la région et à les initier à la conception et la mise en place d’outils numériques et à la création de contenus autour de cette thématique. il s’agit également de les sensibiliser quant à l’importance de préserver, de conserver et de valoriser ces milieux de référence au nord-ouest tunisien.

Organisé avec le soutien de Maghroum’in -composante II du programme EU4Youth – Tunisia de l’Union européenne en Tunisie, en partenariat avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (Amvppc), l’atelier s’inscrit dans le cadre de ses activités pour le développement et la recherche dans la médiation culturelle et numérique.

L’association de médiation et de valorisation du patrimoine culturel tunisien Museum Lab a élaboré tout un projet d’action pour 2024, avec au programme une série d’ateliers tout au long de l’année au profit de jeunes et ce, pour contribuer à la promotion du tourisme culturel dans la région du nord-ouest à travers une meilleure connaissance du patrimoine matériel, immatériel et naturel, à la sensibilisation et à la mobilisation des acteurs locaux autour des enjeux du patrimoine sur le territoire.