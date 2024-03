Tunis, le 09 mars 2024, Sanofi lance une caravane mobile de sensibilisation sur la prise en charge de la douleur du 09 mars au 22 mars 2024 qui parcourra douze villes tunisiennes : Tunis, Ariana, Ben Arous, Bizerte, Zaghouan, Beja, Jendouba, Nabeul, Sousse, Monastir, Sfax et Gabes.

Cette troisième édition de la caravane itinérante aura pour devise

« Réveillez-vous et vivez votre vie sans mal de tête ».

De nombreux citoyens tunisiens, comme ceux de plusieurs autres pays à travers le globe, déclarent “endurer une douleur donnée”, ce qui signifie qu’ils vivent avec la douleur sans prise en charge appropriée. Selon une enquête digitale* lancée par Sanofi, 7 personnes sur 10 ne consultent pas pour la douleur.

La prise en charge adéquate de la douleur réduit non seulement les effets physiques mais aussi psychologiques que peut subir le patient.

La douleur est un ressenti personnel, elle peut être influencée par les émotions, l’humeur et même la génétique et entraîner des conséquences psychologiques et comportementales.

Les personnes ressentent différents types de douleur : Maux de tête, migraine, dos, cou/épaule règles douloureuses, douleurs abdominales, maux de dents, maux d’oreilles, muscle, articulation, nerf, fièvre, rhume/grippe, maux de gorge…

Convaincu que des solutions existent, Sanofi s’engage depuis 50 ans pour soulager la douleur des patients et améliorer leur qualité de vie au quotidien, en proposant des traitements adaptés.

John PULVAR

CHC General Manager North West

« Au-delà de nos solutions thérapeutiques, nous nous engageons, en partenariat avec les professionnels de santé et les associations de patients, dans des actions fortes afin d’optimiser tous ensemble la prise en charge de la douleur en Tunisie. Cette caravane itinérante s’inscrit donc dans cette démarche et a pour objectif de favoriser l’expression de la douleur pour mieux la repérer et la soulager »

Sanofi a toujours mis la lutte contre la douleur et l’amélioration du bien-être quotidien au premier plan de ces priorités. Nous mettons à la disposition des patients des solutions thérapeutiques destinées à atténuer les douleurs.

Notre site industriel à Megrine contribue à assurer un approvisionnement durable en médicaments contre la douleur d’environ 35 millions d’unités prévues en 2024 dont 44% destinés à l’export vers certains pays d’Afrique subsaharienne comme le Senegal, Cote d’Ivoir, Mali, Gabon, Cameroun,Ile Maurice,Madagascar,Congo,Kenyan Tchad, Togo, Mauritanie, Djibouti, Niger, République démocratique du Congo…

Cette caravane de sensibilisation du citoyen tunisien s’inscrit dans le cadre des efforts continus de Sanofi pour améliorer la prise en charge de la douleur.

En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi encourage le patient à jouer un rôle actif dans la prise en charge de sa santé. C’est le concept de l’auto-soin responsable « Self care».

Nous invitons tout à chacun à participer à cette initiative de sensibilisation autour de la prise en charge de la douleur.

Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de tant de personnes !

Health in your Hands صحتك بين ايديك

*Enquête digitale lancée sur réseaux sociaux en Tunisie sur 300000 internautes. 53895 ont répondu entre le 11 janvier 2021 et le 28 février 2021.

