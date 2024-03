Les représentants tunisiens engagés dans les Jeux Africains de Accra (Ghana) ont réussi, dimanche, de nouveaux exploits en décrochant quatre nouvelles médailles dont 2 argent, permettant à la Tunisie de totaliser au terme de la 7e journée 17 médailles (2 or, 6 argent et 9 bronze).

L’haltérophile Amine Bouhajba (61 kg) a décroché une médaille d’argent à l’épreuve de l’arraché en soulevant 114 kg, et deux de bronze à l’épaulé jeté (136 kg) et au total (250 kg).

Ces nouvelles médailles s’ajoutent à celles d’or (à l’épaulé-jeté) et de bronze (au total) obtenues précédemment par Tasnim Ben Ouada (49 kg).

Au tournoi de tennis de table, la paire tunisienne composée de Fadwa Garsi et Abir Belhaj Salah s’est adjugée la médaille d’argent du double dames après sa défaite en finale devant le duo égyptien Mariem et Maram Al Hodaby (1-3).

A l’issue de la septième journée, la Tunisie occupe la 7e place du tableau des médailles dominé par l’Egypte (36 or, 14 argent et 16 bronze) qui est suivie de l’Algérie (8 or, 15 argent et 16 bronzee) et de l’Afrique du Sud (8 or, 7 argent et 13 bronze).

Les médaillés tunisiens :

2 Or :

Houcemeddine Chouaya (karaté kumité +84 kg)

Tasnim Ben Ouada haltérophilie 49 kg)

6 Argent

Wafa Mahjoub (karaté kumité -61 kg)

Wissal Ezzar (karaté kumité -68 kg)

Iheb Ferchichi karaté kumité -61 kg)

Radhouane Chebbi (lutte greco-romaine 130 kg)

Amine Bouhajba (haltérophilie 61 kg)

Fadwa Garsi et Abid Belhaj Salah (tennis de table double féminin)

9 Bronze

Chahnaz Jami (karaté kumité +68 kg)

Equipe nationale (karaté kumité seniors)

Radhouène Tarhouni (lutte greco-romaine 77 kg)

Mohamed Dhia Jabri (luttre greco-romaine 97 kg)

Equipe nationale de tennis de table hommes

Equipe nationale de tennis de table dames

Tasnim Ben Ouada (haltérophilie 49 kg)

Amine Bouhajba (haltérophilie 61 kg)