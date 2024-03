Le nord du pays connaîtra ce matin des nuages parfois denses accompagnés de pluies éparses. Le ciel sera partiellement nuageux sur le reste du territoire.

Le vent soufflera du sud, relativement fort à fort, avec des vitesses atteignant 40 à 60 km/h près des côtes nord, sur les hauteurs et localement dans le sud. Des phénomènes de sable sont à prévoir dans ces régions. Le vent sera plus faible à modéré, de 15 à 30 km/h, dans le reste du pays, mais deviendra plus fort l’après-midi près des côtes est.

La mer sera agitée à très agitée.

Les températures maximales oscilleront entre 20 et 26 °C dans le nord et le centre, et entre 26 et 31 °C dans le sud.