La Tunisie a terminé en tête du classement général du Grand Prix international de para-athlétisme de Tunis (5-7) en totalisant 38 médailles (16 or, 12 argent et 10 bronze) devant l’Algérie, deuxième, avec 36 médailles (16 or, 12 argent et 8 bronze).

Lors de la troisième et dernière journée du Grand , qui s’est déroulé au stade d’athlétisme de Rades, les para-athlètes tunisiens ont continué à imposer leur domination.

Après la première et la deuxième journée, les tunisiens ont réussi à récolter 13 nouvelles médailles (5 or, 5 argent et 3 bronze), dont voici les résultats complets :

Deux médailles d’or pour Yassine Gharbi sur 400 mètres (50.33s) et 800 mètres (1.47.85s) en fauteuil roulant T54.

L’or pour Raouaa Tlili au lancer du poids dans la catégorie F41 après un jet de 9,75 mètres.

L’or pour Sonia Mansour au 400 mètres dans la catégorie T38 après avoir parcouru la distance en 01:06,06.

L’or pour Aman Allah Tissaoui au 400 mètres pour la catégorie T37 après avoir couvert la distance en 55,44.

Deux médailles d’argent pour Mohamed Nidhal Khélifi sur 400 mètres (54.76s) et 800 mètres (1.57.66s) pour la catégorie T53.

L’Argent pour Mohammed Farhat Chida au saut en longueur pour la catégorie T37 après avoir réalisé un bond de 6,06 mètres.

Une médaille d’argent pour Mohamed Aziz Aouadi au lancer du poids dans la catégorie F41 après avoir réalisé un jet de 10,28 mètres.

L’Argent pour Samar Ben Kaalab dans la catégorie F41 après avoir réalisé un lancer de 9,23 mètres.

Le bronze pour Nawfel Kidar au lancer du poids F33 après avoir réalisé un jet de 9,02 mètres.

Une médaille de bronze pour Saida Neili au lancer de poids F32 après avoir enregistré un jet de 6,25 mètres.

Une médaille de bronze pour Nada Behi au 400 mètres T37 après avoir parcouru la distance en 01:09,60.