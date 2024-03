La Tunisie participera pour la première fois avec une délégation de 10 PME et start-ups spécialisées dans le développement et les technologies d’industrie 4.0, au salon mondial professionnel des technologies industrielles «Hannover Messe 2024 »qui se tiendra du 22 au 26 avril 2024, en Allemagne.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue, jeudi à Tunis, la Directrice générale de l’infrastructure industrielle et technologique au Ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines, Nada Lachaal a indiqué que cette participation s’inscrit dans le cadre de l’initiative « vers une industrie 4.0 en Tunisie » avec l’appui de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), en, coordination avec l’Ambassade de la Tunisie en Allemagne.

Et de poursuivre qu’une délégation officielle qui sera présidée par la cheffe de cabinet du ministère de l’industrie, Ahlem Béji sera présente et composée d’acteurs clés de l’écosystème de l’innovation et de l’industrie 4.0

Lachaal a, en outre, souligné qu’un pavillon tunisien d’une superficie d’environ 100 m2 sera situé dans la section de l’écosystème numérique sur le thème « l’industrie 4.0 ».

Et de préciser que ce pavillon vise à promouvoir l’industrie tunisienne et la Tunisie en tant que pays favorisant l’investissement industriel, à nouer des partenariats internationaux industriels ou stratégiques avec des entreprises et organismes participant à ce salon.

Il s’agit, également, d’encourager les entreprises tunisiennes à adhérer à l’initiative industrie 4.0, à s’informer des nouvelles technologies présentées à cette occasion et à promouvoir l’écosystème tunisien de l’innovation et de l’industrie 4.0 auprès des entreprises et organisations allemandes et européennes.

La foire Hannover 2024 est devenue un rendez-vous incontournable où se présentent toutes les nouvelles technologies et tous les secteurs-clés de l’industrie, de la recherche et du développement à l’automatisation industrielle, en passant par la digitalisation, les technologies de production et des services, les technologies énergétiques, la robotique, l’informatique logistique et les logiciels industriels.

Plus de 4 mille exposants, 300 start-ups, 14 mille produits et solutions et 130 mille visiteurs seront présents à ce salon qui sera animé par l’émergence de nouvelles technologies liées à l’industrie 4.0, l’intelligence artificielle, la production neutre en carbone, de l’énergie et l’hydrogène vert.

Rappelons que depuis 2019, la Tunisie participe, en tant que visiteur, à ce salon par une délégation composée de chefs d’entreprises, PME industrielles et start-ups. L’objectif était de s’inspirer de l’expérience des exposants internationaux sur les nouveaux métiers, les nouvelles compétences et les nouvelles technologies à l’échelle internationale, à l’ère de la 4ème révolution industrielle.