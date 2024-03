Dans le cadre du “Relais autour du monde” organisé dans l’ensemble du réseau diplomatique français, l’Ambassade de France en Tunisie et le Comité national olympique tunisien (CNOT) ont organisé une démonstration collective des jeunes athlètes tunisiens qui représenteront la Tunisie lors des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris-2024.

La manifestation s’est déroulée au Lycée Pierre de Coubertin, à El Menzah, en présence de l’Ambassadrice de France à Tunis, Mme Anne Gueguen, des représentants des fédérations sportives nationales, et de plusieurs sportifs et champions tunisiens à l’instar du champion olympique en natation Ahmed Ayoub Hafnaoui, du vice-champion olympique en taekwondo Khalil Jendoubi ou encore l’ancienne vice-championne olympique en athlétisme, Habiba Ghéribi.

Le président du CNOT, Mehrez Boussayène a tenu, à l’ouverture de cette démonstration, à remercier l’Ambassade de France en Tunisie et ses collaborateurs “pour l’amitité et la délicatesse dont ils entourent les sportifs tunisiens et leurs staffs, en facilitant leur déplacement en France, et partout en Europe, afin de se préparer dans la sérénité”.

Il a mis en exergue l’importance de la tenue de cet évènement dans un lieu symbolique où ont été formés la plupart des athlètes ayant représenté et qui représenteront la Tunisie aux Jeux Olympiques, parmi lesquels Ayoub Hafnaoui et Khalil Jendoubi, remerciant par la même occasion l’Agence Francaise de Développement pour son engagement dans la rénovation des locaux de ce lycée.

Il a également précisé que les jeux de Paris “ont un intérêt particulier pour les sportifs tunisiens et susciteront l’engouement de plus d’1 million de leurs compatriotes vivant en France”.

De son côté, l’ambassadrice de France a salué la qualification de plusieurs sportifs tunisiens aux jeux de Paris, considérant que la Tunisie est “une terre des champions”, avant de souligner que la réussite des athlètes tunisiens aussi bien sur le plan sportif qu’au niveau des études est un exploit difficile à réaliser.

Elle a également réaffirmé le soutien de son pays pour la Tunisie dans tous les domaines dont celui du sport, soulignant que le succès des Jeux Olympiques de Paris-2024 ne peut être réalisé qu’à travers la coopération et la conjugaison de tous les efforts.

Pour sa part, Khalil Jendoubi s’est déclaré très satisfait de sa qualification pour la deuxième fois de suite aux Jeux Olympiques, promettant à la forte assistance de ne ménager aucun effort pour réussir un nouvel exploit et d’honorer les couleurs nationales lors du prochain rendez-vous parisien.

La manifestation a été marquée par la présentation de défilés et de démonstrations présentées par des jeunes athlètes appartenant au Lycée Pierre de Coubertin.

Pour rappel, 16 sportifs tunisiens ont assuré jusqu’à présent leur participation aux Jeux Olympiques de Paris prévus du 26 juillet au 11 août prochain.