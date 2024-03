Trente-neuf (39) athlètes dont onze filles représenteront l’Algérie au 13e Grand-Prix international de para-athlétisme, prévu à Tunis du 5 au 7 mars.

Pour ce traditionnel rendez-vous, la fédération algérienne handisport (FAH), outre les champions du monde et paralympiques, a engagé des athlètes de l’équipe nationale “B” et d’autres jeunes talents qui envisagent d’améliorer leurs chronos et métrages, en prévision du Championnat du monde de Kobe au Japon en mai prochain, et de réaliser des performances leur permettant d’arracher une qualification aux jeux Paralympiques de Paris-2024.

Au-delà de l’aspect compétitif, l’occasion sera propice pour les pays présents afin de procéder à la classification de leurs nouveaux athlètes ou confirmer la classe des autres placés sous le signe “Review”, afin qu’ils puissent être engagés facilement dans les compétitions internationales à venir et inscrites au programme du Comité international paralympique (IPC).

“La classification est l’objectif primordial des athlètes handisport car sans elle, aucun athlète ne peut prétendre à prendre part à une compétition internationale homologuée par l’instance internationale. A partir de là,

parmi les athlètes sélectionnés pour le meeting de Tunis, il y aura ceux qui devraient être classés pour la première fois et ceux qui sont inscrits en review (classification à revoir)”, explique-t-on à la fédération algérienne handisport.

La délégation algérienne, composée de 54 personnes, s’est déplacée à Tunis il y a quelques jours afin de permettre aux athlètes de s’entraîner sur place et ne pas rater les séances de classification programmées.

Six compétitions et autant de concours ont été inscrits au programme du Grand-Prix, selon la Fédération tunisienne handisport, pour un total dépassant les 300 épreuves.