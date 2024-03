Le ciel sera nuageux, ce mardi 5 mars, sur la plupart des régions de la Tunisie. Des nuages parfois denses sont attendus sur le nord du pays, accompagnés de pluies éparses et temporairement orageuses sur l’extrême nord-ouest.

Vent fort et mer agitée

Le vent soufflera du secteur ouest, relativement fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur les hauteurs, et faible à modéré de 10 à 20 km/h ailleurs. La mer sera très agitée dans le nord et le golfe de Hammamet et agitée sur les autres côtes.

Températures en légère hausse

Les températures seront en légère hausse, avec des maximales comprises entre 14 et 20 °C dans le nord et les hauteurs et entre 20 et 24 °C ailleurs.