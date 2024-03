Le président de la République Kais Saied a exprimé, lors d’un entretien samedi avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi, la volonté de raffermir les liens de fraternité et de coopération avec l’Iran.

C’était en marge de sa participation à Alger aux travaux du Forum des pays exportateurs de gaz.

Kais Saied a affirmé que la Tunisie aspire à développer les relations bilatérales dans divers domaines avec l’Iran, l’économie et le commerce en particulier. Il a souligné l’intérêt d’identifier les opportunités d’échange et de partenariat et de poursuivre la tradition de concertation et de coordination établie entre les deux pays.

Le président de la République a, également, souligné l’importance de multiplier l’échange de visites au plus haut niveau, au service de l’intérêt des deux peuples frères.

Il a rappelé la ferme position de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne, soulignant que le droit palestinien est imprescriptible. La Tunisie soutient le peuple palestinien dans son combat pour établir un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale, a-t-il insisté.

Le président iranien a, pour sa part, affirmé la volonté qui anime son pays de consolider ses relations avec la Tunisie et d’intensifier l’échange des expériences et des expertises dans divers domaines.

Ebrahim Raïssi a adressé une invitation au président de la République pour effectuer une visite à Téhéran.

De son côté, Kais Saied a invité le président iranien à effectuer une visite en Tunisie.