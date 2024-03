Une séance de travail a réuni au siège du ministère de la jeunesse et du sport (MJS), le directeur général du sport, Moncef Cherif, et des membres du Bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF), en présence d’une pléiade de cadres du MJS et des représentants des ligues, un communiqué du MJS publié ce jeudi via sa page facebook officielle

La séance a planché sur les moyens de garantir la coordination et une bonne communication entre le ministère et l’instance nationale du football afin de terminer la saison sportive 2023-2024 dans les meilleures conditions.

Il s’agit, selon le même communiqué, de boucler le reste du calendrier de la saison sportive en cours dans les meilleures conditions, notamment la phase play-off du championnat de la ligue 1 du football professionnel, dont le coup d’envoi sera donné les 5 et 6 mars en cours.

La séance a, en outre, porté sur plusieurs questions, notamment, les difficultés financières dont souffrent les clubs des ligues professionnelles et amateurs, l’impulsion de la coopération entre la direction technique de la FTF et la direction du sport d’élite.

Il a été, par ailleurs, convenu de mettre en place un système visant la sélection et la détection des talents pour améliorer le niveau des clubs et alimenter les sélections nationales et d’intensifier les efforts et la coordination avec les sécuritaires pour lutter contre la violence dans les stades.