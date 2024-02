Le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi a décidé lors d’une séance de travail tenue mardi au siège du gouvernorat de la place, de mettre en place un comité régional de suivi et de développement des systèmes de travail dans le port de Radès.

Le nouveau comité aura pour mission d’assurer la coordination avec l’autorité centrale et les ministères concernés, de remédier aux irrégularités et difficultés constatées dans le port de Radès, en vue d’améliorer sa rentabilité et sa compétitivité.

Lors de cette séance, le gouverneur a passé en revue l’ensemble des problèmes endémiques dont souffre le port de Radès, à commencer par le faible taux de chargement et de déchargement des conteneurs par rapport au volume de trafic dans les ports de la Méditerranée.

Il a également relevé la longueur des délais d’accostage des navires, les pannes fréquentes survenues sur les scanners et le manque d’entretien régulier, la lenteur des Inspections au rayon X, les complexités administratives liées à la gestion de centains conteneurs abandonnés par leurs propriétaires pour diverses raisons.

Les perturbations constatées concernent également, la lenteur des procédures de dédouanement, l’arrêt injustifié de l’entretien et de la réparation des équipements et leur manque de disponibilité entravant l’efficacité des opérations portuaires, a souligné le gouverneur.

Il a également été convenu lors de cette séance de tenir des réunions périodiques dans le cadre de ce comité, chaque mardi, afin d’aborder l’ensemble des points et prendre la décision appropriée conformément aux procédures légales en vigueur, et ce, en présence des différents intervenants.

Ont assisté à cette séance de travail, les représentants des autorités régionales et locales et des administrations régionales compétentes, le directeur du port de Radès, le directeur de l’Office de la Marine Marchande et des Ports, et autres parties concernées.