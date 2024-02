Le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki, a accueilli, dimanche, un certain nombre de ses homologues arabes, à l’occasion de la tenue, demain à Tunis, de la 41e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

Il s’agit de Cheikh Abdulaziz bin Faisal bin Mohamed al Thani, ministre d’Etat qatari aux Affaires intérieures, Mohammad Khaled al-Rahmoun, ministre syrien de l’Intérieur, Ibrahim Ali Ahmed Haidan, ministre yéménite de l’Intérieur, Said Nouh Hassan, ministre de l’Intérieur de la République de Djibouti, Bassam Mawlawi, ministre de l’Intérieur et des Municipalités du Liban et Khalil Pacha Sairin, chargé des fonctions de ministre de l’Intérieur du Soudan.

De son côté, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, avait accueilli, samedi, le ministre bahreini de l’Intérieur, Cheikh Rached Ben Abdallah Al Khalifa et le ministre de l’Intérieur de l’Etat de Palestine, Ziad Hab Al-Reeh.

Ont pris part à la cérémonie d’accueil, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Bin Ali Koman, le président de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, Abdelmajid bin Abdullah al Benyane, des ambassadeurs et des délégations de haut niveau des pays arabes qui vont participer à la 41e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur ainsi que de hauts cadres du ministère de l’intérieur.

Selon le secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’Intérieur, la 41e session examinera plusieurs questions liées à la coopération sécuritaire interarabe. Il s’agit des projets relatifs au 11ème plan sécuritaire arabe, au 9ème plan médiatique arabe de sensibilisation sécuritaire et de prévention du crime et à la 8ème phase du plan relatif à la stratégie arabe de la sécurité routière.

Les rapports relatifs aux actions du Secrétariat général et de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité figurent, également, à l’ordre du jour de la 41e session.