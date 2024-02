L’Assemblé des Représentants du Peuple (ARP) a entamé, au cours d’une séance plénière organisée mercredi, l’examen d’un projet de loi portant approbation de la convention particulière relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite concession d’exploitation « Sidi Kilani » et ses annexes.

Ce projet de loi, qui comporte un seul article, porte sur la convention signée, le 6 février 2023, entre l’Etat tunisien et l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP).

En fait le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie a décidé de poursuivre l’exploitation de la concession avec l’ETAP, après la fin de sa validité, le 24 décembre 2022, compte tenu de son rendement et afin de préserver et développer le rythme de production nationale des hydrocarbures.

Les études économiques ont révélé que la rentabilité nette de cette concession est estimée à 26,4 Millions de Dollars et que le volume de production extractible est estimé à environ 2,061 millions de barils de pétrole, a-t-on rappelé.