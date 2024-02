Le batteur franco-algérien Mourad Benhammou s’est produit, jeudi soir, à Tunis dans un concert exceptionnel pour la présentation de son projet musical « Soulful Drums» qui a été enregistré en live pour le label de jazz tunisien « Jazzit Records » avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Musicien de jazz autodidacte, Mourad Benhammou qui a plus de 60 albums à son actif en tant que leader et sideman a présenté, sur la scène de l’auditorium de l’IFT, son projet ayant démarré depuis plus de quatre ans avec des tournées dans les festivals français et dans les clubs parisiens.

Ce projet qui sortira courant 2024 est le troisième album sous le label Jazzit Records, après “Trio Moncef Genoud” au nom du célèbre pianiste tuniso-suisse et « Tunisian Vibes » du pianiste américain Kyle Schaffer, sortis respectivement en janvier et juin 2023.

« Soulful Drums » a été interprété devant un public assez nombreux et dans une ambiance qui rappelle celle des clubs parisiens où seule la musique enveloppe les lieux. Mourad Benhammou à la batterie était entouré de Nicholas Thomas (vibraphone), Yoan Fernandez (guitare), César Pastre (orgue) et David Sauzay (saxophone).

Pour ce concert, le quintet a offert une balade entre jazz et blues, en revisitant des classiques du jazz américain en commençant par la composition ” Shadow Dancers ” du guitariste George Benson suivie de “Blues 1 & 8” de l’organiste Jack McDuff pour lequel il a été également interprété “Silk and Soul” de son album éponyme sorti en 1965. “Shadow Dancers” est un morceau du premier album de George Benson, “The New Boss Guitar of George Benson”, qui est sorti en 1964 et enregistré en collaboration avec The Brother Jack McDuff.

Par la suite, le quintet a interprété “Haitian Kady”, une composition du saxophoniste Harold Ousley (Album Walk on by” de Jack McDuff) et d’autres compositions dont une balade en blues de Grant Green. “Rock-a-bye” était le swing final d’un projet qui traduit son nom « soulful » avec des mélodies assez profondes et émouvantes.

Le premier disque de ce projet “Soulful Drums” enregistré en live devant le public tunisien sortira bientôt sur le label Jazzit Records. Ce troisième opus produit sur le Label Jazzit Records a bénéficié du soutien de l’IFT au niveau de la production et la diffusion de la musique ainsi que la promotion du jazz à travers l’aspect pédagogique et les masterclass.

On rappelle qu’à la veille du concert, mercredi, une rencontre a eu lieu avec les étudiants de l’Institut supérieur de musique de Tunis (ISMT). Mourad Benhammou et ses musiciens ont animé, au siège de l’ISMT, une masterclass autour du jazz drumming, du vibraphone jazz, de la guitare jazz, du piano et orgue jazz et du saxophone jazz.

Créé en décembre 2021, le premier label de jazz tunisien “Jazzit Records” trouve son inspiration et ses racines en Tunisie avec une grande ouverture sur l’international. La création du label a été un véritable challenge lancé par Malek Lakhoua, musicien mais également promoteur passionné de cette musique vecteur de liberté et de paix », selon une présentation de l’IFT. Ce label permet d’assurer la direction artistique des créations musicales, de coproduire leurs enregistrements, et de les diffuser à l’international.