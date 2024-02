Jazzit Records : un jeune label tunisien qui s’exporte en Europe

Le label de jazz tunisien «Jazzit Records » invite le batteur français Mourad Benhammou pour présenter son nouveau projet “Soulful Drums” en Tunisie.

L’artiste se produira le jeudi 8 février 2024 à 20h à l’auditorium de l’Institut français de Tunis (IFT), dans un concert live qui sera enregistré sous le label Jazzit Records. « Une symbolique forte pour ce musicien français d’origine algérienne de graver un disque live en terre africaine » pour Jazzit Record qui est un jeune label spécialisé dans la musique Jazz.

Ce concert « contribuera à exporter et faire rayonner le tout jeune label tunisien en Europe par le biais de ce nouveau projet les Soulful Drums et d’autres musiciens à venir », explique Mourad Benhammou.

L’Institut supérieur de Musique de Tunis (ISMT) accueillera, le mercredi 7 février, un master class sur différentes thématiques qui sera animée par Mourad Benhammou et quatre autres musiciens. Des rencontres thématiques prévues, de 13h30 à 15h30, seront autour du jazz drumming par Mourad Benhammou, du vibraphone jazz par Nicholas thomas, de la guitare jazz par Yoan Fernandez, du piano et orgue jazz par César Pastre et du saxophone jazz par David Sauzay.

L’Institut français de Tunisie a annoncé que ce concert aura lieu en soutien au premier label de jazz Tunisie Jazzit Records pour présenter le nouveau projet du batteur français qui est selon le Jazz Magazine (2021), « l’un des meilleurs batteurs actuels dans le domaine du bop et du hard bop ».

Ce projet de partenariat permettra de soutenir Jazzit Records dans une démarche d’internationalisation à travers cette collaboration avec le jazzman et de dynamiser la scène locale à travers des masters classes à l’ISM de Tunis autour d’instruments qui ne sont pas bien connu en Tunisie comme le vibraphone et l’orgue Hammond.

Mourad Benhammou est né à Paris en 1969 dans une famille d’origine algérienne où la musique était rare, lit-on sur le site de cet artiste autodidacte qui découvre le jazz à l’âge de 15 ans. Ce batteur a appris à la musique “en écoutant des milliers de disques des maîtres, Elvin Jones au sein du quartet de John Coltrane, puis les batteurs du hard bop tels que Philly Joe Jones”.

Ce musicien de jazz a plus de 60 albums à son actif en tant que leader et sideman. Il a participé à plusieurs festivals en Tunisie à Tabarka en 2002 avec le trio du pianiste Wajdi Chérif, au festival international de Carthage avec Faouzi Chekili et la chanteuse Deborah Brown.

Ce projet qui a démarré depuis plus de quatre années avec des tournées dans plusieurs festivals comme Jazz à Colmar, “Jazz sous les Vignes” à Visan, et dans les clubs parisiens nous révèle une couleur sonore originale et inspirante entre l’orgue de César Pastre et le vibraphone de Niholas Thomas soutenus par la guitare de Yoan Fernandez, le saxophone de Davis Sausay et le leader Mourad Benhammou à la batterie.